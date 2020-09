En décembre 2019, Pavlov annonçait une grosse mise à jour pour l’été 2020 avec un contenu orienté vers la Seconde Guerre mondiale. Finalement, il y aura un petit peu de retard et la nouvelle fenêtre de sortie se situe autour de novembre. Normalement. Néanmoins, vous pouvez d’ores et déjà tester les nouvelles armes et les cartes sur la branche bêta de Pavlov. Pour rappel, 3 maps sont prévues : Bridge, Station et la célèbre Santorini. Les armes en préparations sont visibles à cette adresse, et on y retrouve par exemple : le Bazooka M1A1, le Panzershrek, le P08 Luger, le Springfield M1903 ou encore le M1 Garand.