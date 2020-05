Initialement prévu pour le 13 novembre puis repoussé à 2020, nous étions sans nouvelle du remake de XIII. L’éditeur, Microids, vient d’annoncer qu’une vidéo de gameplay sera dévoilé le 8 juin prochain à l’occasion de l’IGN Summer of Gaming (la fête à la saucisse qui remplace l’E3). Sans surprise, cela devrait être accompagné d’une date de sortie. Pour rappel, nous avions eu l’occasion de voir le jeu à la Gamescom 2019, et on était loin d’être convaincu. On espère que les ambitions des développeurs ont été revues à la hausse. Réponse dans deux semaines.