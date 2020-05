Le prochaine chapitre de Dead by Daylight mettra à l’honneur Silent Hill. Il apportera bien évidemment un nouveau tueur ainsi qu’une nouvelle survivante, Cheryl Mason, que les fans de Silent Hill connaissent bien. Le chapitre est d’ores et déjà disponible sur la branche test du jeu. Pour y accéder, rien de plus simple, il suffit de sélectionner la branche “public-test” dans les paramètres bêta sur Steam. Tout cela s’accompagne d’un trailer de lancement que vous pouvez découvrir ci-dessous. Si vous voulez partager votre avis avec les développeurs avant que le DLC rejoigne définitivement le jeu, c’est par ici.