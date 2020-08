Depuis la mise à jour n°7 d’Hell Let Loose, beaucoup de joueurs souffrent d’important soucis de performances : crash, baisse de FPS ou freeze. Les développeurs annoncent qu’un patch, qui se concentre sur ces problèmes, sera déployé lundi prochain, le 3 août. Dans la foulée, ils précisent qu’ils présenteront bientôt plus en détails le système de pénétration des balles et partagent aussi quelques images du rework de Hurtgen. On avait déjà pu apercevoir d’autres images dans une news précédente.