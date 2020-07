Alors que la bataille de Carentan est disponible depuis quelques jours sur Hell Let Loose, les développeurs reviennent dans une note de blog sur ce qu’ils préparent pour la suite. On y apprend que trois autres cartes sont en développement mais qu’ils vont aussi se concentrer sur l’optimisation de celles déjà présentes. Ils montrent aussi quelques images, visibles ci-dessous, du rework de Hurtgen Forest, et préparent la même chose pour Sainte-Marie-Du-Mont. Pour le reste, leurs efforts se concentrent sur l’audio, en particulier les bruits de pas, d’impacts de balles mais aussi une meilleure spatialisation du son. Des changements dans le cœur du gameplay vont aussi intervenir : de nouvelles capacités pour le commandant, de nouveaux gadgets comme des charges Satchel et une refonte du rôle de support et d’ingénieur.