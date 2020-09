CD Projekt vient de dévoiler la date du prochain Night City Wire. Ce sera le 18 septembre prochain à 18h00, heure française. Comme d’habitude, rendez-vous sur leur chaîne Twitch. Cet épisode devrait présenter en détail les différents gangs qui peuplent Night City. Si vous avez loupé les deux premiers épisodes : rendez-vous par ici pour le premier, et par là pour le second.

Join us on Friday, September 18 at 6PM CEST, at https://t.co/y8iUIM0gBv for the 3rd episode of Night City Wire! We'll take you on a tour around Night City, check up on its gangs, and give you a sneak peek into the creation of #Cyberpunk2077 original score. pic.twitter.com/FoplKXn7Ic

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 10, 2020