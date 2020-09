Dans la série : les idées débiles d’Ubisoft, j’ai nommé Far Cry VR: Dive Into Insanity. Alors, oui, c’est un Far Cry en réalité virtuelle qui se déroulera sur l’île de Far Cry 3, Rook Islands. Par contre, il sera impossible d’en profiter chez vous puisque c’est un projet réservé aux salles de VR. En particulier, Zero Latency, qui est une chaîne de salle pour jouer en VR. En France, la seule semble être à Nantes. Pour nos amis québécois, il y a en une à Montréal. Sur les pauvres images de gameplay qu’on peut apercevoir sur la vidéo ci-dessous, on dirait un pauvre rail shooter bien merdique. Ça doit sortir en 2021.