23 ans plus tard, Warhammer 40 000: Fire Warrior est toujours une bonne grosse daube

Il y a quelques jours, notre partenaire Gamesplanet nous a contactés pour nous parler d’une campagne promotionnelle autour de Warhammer, qui se déroule du 21 au 28 mai en marge du Warhammer Skulls. Dans la liste de vieux titres de la licence, ressortait un seul FPS, Warhammer 40 000: Fire Warrior (Classic). On se souvenait que dans nos jeunes années, le jeu avait plutôt mauvaise réputation. Dans nos colonnes, on s’était même moqués des piètres notes qu’il s’était ramassées. Mais le jeu vient de ressortir sur Steam et on nous a envoyé une clef, alors c’était l’occasion de jeter un œil.

Ce n’était pas vraiment la peine. Le jeu est complètement nul, et en plus, il a un gros souci d’accélération de la souris, ce qui le rend presque injouable. C’était initialement un portage PlayStation 2 en 2003, et les devs qui se sont « occupés » du remaster disent que c’est codé profondément dans le jeu et que ça nécessite un peu de boulot. Le mois dernier, ils indiquaient tester quelque chose, et invitaient les joueurs motivés à les contacter par mail s’ils voulaient aussi tenter, mais plus rien depuis. Autant dire qu’il y a peu d’espoir d’y jouer dans de bonnes conditions. D’un autre côté, c’est sans doute pour le mieux, ça vous évitera de vouloir tester cette daube.

Comme chez NoFrag, on est des génies du marketing, on en profite pour partager la promo de Gamesplanet sur les autres jeux Warhammer Classics, qui seront peut-être un peu moins merdiques. Il y a – 20 % sur pas mal de titres, comme Mark of Chaos, Dark Omen, Chaos Gate, Rite of War ou encore Space Hulk. Il y a aussi des réductions sur plein d’autres jeux Warhammer, et même – 24 % sur Mechanicus II qui vient de sortir, ce qui le fait à moins de 31 € avec le code promo MECHA5.