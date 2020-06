Disponible en accès anticipé depuis le mois de mars, The Black Masses vient de recevoir sa première mise à jour majeure en terme de contenu. Comme vous pouvez le découvrir sur le trailer ci-dessous, elle apporte son lot de nouvelles armes, quêtes ou encore zones et villes à explorer. Sans oublier des bugs en moins (ou en plus). Pour rappel, The Black Masses est développé par Brilliant Game Studios. C’est une sorte de monde ouvert avec des centaines de zombies à défourailler, découper ou pulvériser avec une composante RPG. C’est impossible de savoir où les développeurs vont, tellement le jeu semble être vide d’intérêt. On dirait un simulateur de clic gauche non-stop. En tout cas, si vous n’avez rien à faire, sachez qu’une démo est disponible sur Steam. Et, si le jeu vous séduit, il est actuellement – 30%.