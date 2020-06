Pour ceux qui aiment voler du cuivre ou découper de l’aluminium dans l’espace, Hardspace: Shipbreaker est disponible depuis aujourd’hui en accès anticipé sur Steam pour 19,99€. Pour ce prix, il annonce environ 15 heures de jeu sur le mode campagne, dont uniquement le chapitre 1 est disponible pour le moment. Bien évidemment, un mode sandbox est aussi de la partie si vous voulez découper de la tôle sans fin. Seulement 3 classes de vaisseaux sont présentes : un pour le tuto, et deux autres qui nécessiteront plus de boulot (Mackerels, Geckos). Une roadmap est déjà visible, et si la priorité est de terminer la campagne, d’autres vaisseaux et modes de jeu viendront agrémenter la période d’accès anticipé. Si vous ne savez pas trop quoi faire, les développeurs ont aussi posté un guide pour débutant.