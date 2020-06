La saison 3 de Warhammer: Vermintide 2 est disponible depuis aujourd’hui. Elle apporte surtout quelques variations climatiques sur les cartes : pluie, neige et brouillard. Bien évidemment, cela ne concerne que les cartes en extérieur. Plein de cosmétiques à débloquer dont on se fout totalement. Mais surtout, une nouvelle carrière pour Markus Kruber, Grail Knight, avec son propre arbre de compétence, ses armes ou encore capacités. Par contre, ce n’est pas gratuit, et il vous faudra débourser 8,79€. Y’a que la météo qui est gratuite ma petite dame !

Jetez-vous dans la bataille avec deux nouveaux types d’armes : l’épée longue bretonnienne et l’épée et le bouclier bretonniens.

Canalisez les pouvoirs de la déesse avec le nouvel arbre de talents unique de Chevalier du Graal..

Portez haut les couleurs de la Bretonnie avec une skin de personnage exclusive et de nouvelles voix.

Partagez les faveurs de la déesse avec les autres héros et terrassez de robustes ennemis avec de nouvelles capacités uniques.

Changez l’apparence de votre Chevalier du Graal grâce au DLC d’amélioration d’apparence de Chevalier du Graal disponible à l’achat.