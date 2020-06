Toujours prévu pour sortir le 23 juin prochain, la saison 3 de Warhammer: Vermintide 2 apportera de nombreuses nouveautés pour le personnage de Markus Kruber : arbre de compétence, armes ou encore capacités. Et si vous aimez le lore, vous avez un magnifique trailer ci-dessous. Rappelons tout de même, même si les développeurs n’aiment pas trop le préciser, que cette nouvelle carrière pour Markus est payante. On ne connaît pas encore le prix exact. Et si vous ne voulez pas payer, bah… vous aurez surtout des cosmétiques à débloquer et de la pluie sur les cartes. Elle est pas belle la vie chez FatShark ?