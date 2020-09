Fort de sa solide base de joueurs qui oscille entre 50 à 150 âmes, Splitgate annonce que sa saison 3 débutera le 15 octobre prochain. Au programme, en plus de l’habituel battle pass, plusieurs nouvelles cartes ainsi que de nouveaux modes de jeu (casual et ranked). Pour l’instant très peu de d’informations si ce n’est une image d’une des maps, visible ci-dessous. Pour rappel, Splitgate: Arena Warfare est free-to-play et notre test se concluait ainsi :

<< Malgré son côté F2P et son look pas vraiment avenant, Splitgate: Arena Warfare s’est révélé comme une bonne surprise, parfait pour jouer sur de courtes sessions. Adeptes du mauvais goût, d’Unreal Tournament ou Call of Duty, je vous encourage à l’essayer. >>