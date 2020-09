Après une phase d’alpha fermée, Offworld Industries annonce que la bêta 22 de Squad est finalement repoussée à une date indéterminée. Initialement prévue pour sortir le 2 septembre, les développeurs ont besoin de plus de temps pour corriger les nombreux soucis soulevés lors de cette phase de test. Pour rappel, cette bêta 22 doit apporter une nouvelle carte : Fallujah, ainsi qu’une nouvelle faction et d’autres améliorations diverses et variées du gameplay comme vous pouvez le voir sur la feuille de route ci-dessous. D’autres phases de test son néanmoins prévues en attendant.