La démo de Warhammer 40,000 : Boltgun 2 est sortie et c’est plutôt sympa

C’est à l’occasion des Warhammer Skulls 2026 que Warhammer 40,000 : Boltgun 2 nous dévoile sa démo forte en hémoglobine. Pour rappel, c’est Auroch Digital qui, après s’être occupé de son prédécesseur, développe à présent ce rétro-FPS façon années 90. Boltgun premier du nom avait été assez apprécié, sans pour autant casser trois pattes à un canard. Et, à vrai dire, tout porte à croire que son successeur suivra un chemin similaire.

La superbe direction artistique sert ici un gameplay aussi simple qu’efficace. Au cours des deux missions disponibles – l’une au cœur d’une forêt et la seconde à flan de montagnes enneigées – le level design alterne avec habileté les affrontements, l’exploration et même quelques courtes phases de plateforme. En somme, rien ne dépaysera franchement un joueur de l’opus de 2023, en dehors de quelques petites améliorations : on a notamment remarqué une IA moins statique qu’auparavant ainsi qu’une interface légèrement retravaillée pour plus de lisibilité.

La véritable nouveauté de Boltgun 2 semble résider dans la possibilité de choisir entre deux personnages pour faire l’aventure, ce qui permet d’altérer sensiblement la manière de combattre en modifiant les armes et les compétences disponibles au cours des affrontements. De quoi créer un réel intérêt côté rejouabilité, en plus des différents modes de difficulté sélectionnables.

Il faudra attendre l’expérience de jeu finale pour confirmer quoi que ce soit, mais on ne se mouille pas trop en affirmant que si vous avez apprécié le jeu précédent, Warhammer 40,000 : Boltgun 2 saura vous ravir. Les plus aigris parleront d’un manque d’audace dans la proposition, tandis que d’autres se satisferont sans problème du recyclage de la formule. En tout cas, mettre le titre dans votre wishlist ou encore tester cette démo ne vous coûtera rien, c’est pourquoi on vous invite à vous rendre sur la page Steam du jeu au cas où vous seriez intéressés. À noter – à défaut d’une date précise – que la sortie est prévue pour cette année.