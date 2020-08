Bright Memory Infinite, le remake (plus ou moins) de Bright Memory Episode 1 vient de dévoiler un nouveau trailer destiné au China Game Show. Rappelons que le jeu était d’ailleurs présenté lors d’une conférence Xbox en mai dernier. On peut apercevoir un petit peu de gameplay vers la fin de la vidéo ainsi que quelques nouveaux environnements. On ne va pas se mentir, c’est très très similaire à la vidéo précédente avec quelques plans sur les fesses du personnage en plus. Toujours pas de date de sortie, mais le jeu a déjà sa page Steam.