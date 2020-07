Hell Let Loose : la refonte des animations et de l’audio le 14 juillet

Nous avons maintenant une date pour la sortie de l’Update 7 pour Hell Let Loose, qui devrait donc arriver le 14 juillet. La semaine dernière, les développeurs nous montraient déjà une partie de la refonte des animations. Aujourd’hui, c’est au tour des animations à la troisième personne mais surtout à la gestion du son de se dévoiler. Plusieurs vidéos parcourant le dernier developper briefing expliquent en effet les progrès réalisés par l’équipe. Des animations beaucoup plus fluides et réalistes et une propagation du son différente en fonction de l’environnement dans lequel les joueurs évoluent : en forêt, en ville, etc.

Le reste de l’article détaille de manière plus approfondie les changements apportés au son et le travail qu’il reste à faire selon les développeurs.

Rappelons qu’en plus de tout ces changements, l’Update 7 ajoutera également une nouvelle carte, Carentan dont nous avions déjà pu découvrir plusieurs images.