L’équipe derrière Hell Let Loose, le FPS multijoueur se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale, a publié un billet détaillant la refonte du système de végétation et son optimisation. Désormais, les herbes hautes, basses et les buissons ont été entièrement retravaillés afin d’être à la fois plus beaux, affichés de plus loin et, surtout, moins coûteux en performances.

Cela n’a pas qu’un impact visuel puisque les végétaux offriront plus de possibilités de gameplay. Auparavant, lorsque vous étiez allongé dans un champ, l’herbe gênait votre vision mais pas celle d’un ennemi situé à longue distance chez qui elle ne s’affichait pas. Autrement dit, vous étiez myope comme une taupe mais visible comme le nez au milieu de la figure. Désormais, ce ne sera plus le cas et vous pourrez tenter des missions d’infiltration derrière les lignes ennemies dignes des plus grands agents secrets. Ou simplement avancer à couvert vers vos adversaires, mais ça sonne moins romanesque.

Le système de végétation amélioré devrait arriver en même temps que la mécanique de pénétration des balles avec l’Update 8 qui n’a toujours pas de date de sortie.