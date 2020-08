Les développeurs d’Hell Let Loose viennent de publier une note de blog pour expliquer le système de pénétration des balles. Il sera mis en place à l’occasion de la prochaine mise à jour. En gros, les objets seront séparés en trois catégories : pénétrables par toutes les armes (papier, verre), pénétrables par un calibre moyen (bois léger, plâtre) et pénétrables par un calibre lourd (arbres, briques, métal peu épais). Vous pouvez voir ce que cela donne en image ci-dessous. Les trois catégories sont respectivement représentées par les couleurs jaune, orange et rouge. Bien évidemment, les dégâts sont réduits lorsque vous prenez une balle qui traverse une planche par exemple.