Goner, un survival horror avec des dinosaures, lance un kickstarter

Loco players, un studio indépendant Espagnol, a dévoilé son nouveau projet, Goner, dont la campagne Kickstarter démarre le 4 août. Il s’agit d’un survival horror jouable en solo dont la narration est dite importante. Vous incarnerez un dénommé Anthony Sunder, qui est à la recherche de sa mère disparue et de son équipe. Forcément, ses recherches l’amènent sur une île peuplée d’une tribu hostile, mais aussi des dinosaures. Si vous cherchez l’originalité, il n’y en a pas. L’histoire semble bateau et comme tout jeu de survie, vous évoluerez avec un système classique de gestion des besoins, du craft et de la chasse. En plus du mode campagne, un mode survie sera disponible et dans lequel vous devrez… Survivre le plus longtemps possible.

Le jeu s’axera t-il plus sur son côté survie ou sur son côté horreur ? Il est bien trop tôt pour le savoir. En attendant, je vous laisse découvrir la bande-annonce du jeu, visible ci-dessous. Ah, et si vous aimez vraiment les jeux avec des dinosaures, nous vous parlions de Deathground il y a peu, dont la campagne Kickstarter a d’ailleurs atteint son objectif.