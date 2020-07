La mise à jour Ashen Winds est disponible sur Sea of Thieves

Initialement prévue pour le 22 juillet mais repoussée suite à des problèmes techniques, la mise à jour Ashen Winds est aujourd’hui disponible sur Sea of Thieves. Dans cette dernière, de nouvelles rencontres sont possibles via la présence de nouveaux ennemis, les généraux du capitaine Flameheart. Au nombre de quatre, ces adversaires seront coriaces et dotés de capacités uniques et brutales. Mais la récompense sera à la hauteur si vous en venez à bout.

Comme nous vous le disions dans la précédente news, de nouvelles options d’accessibilité ont été ajoutées. Un centrage automatique de la caméra est désormais disponible, tout comme la possibilité de remonter automatiquement à la surface de l’eau… Entre ça et le mode single stick qui permet tout contrôle via un seul joystick, la voie de la facilité s’offre à vous.

De même, nous vous parlions du fait que des améliorations allaient être faites concernant les combats. Chose promise, chose due, maintenant les coups portés par les armes de mêlée et à distance ne peuvent plus passer au travers du décor, mais ils sont aussi mieux enregistrés lors des combats. Mieux vaut tard que jamais.

Avec cela, de nombreux équilibrages en tout genre, des corrections de bugs et des nouveaux cosmétiques payants accompagnent cette mise à jour. Je vous invite à lire le patch note complet disponible sur le site officiel du jeu.