Golden Light est un FPS indépendant particulièrement… étrange. Mélangeant horreur et roguelite, il propose de descendre dans le Boyau (The Gut en VO), une vision très personnelle de l’enfer. Votre bien-aimée a été enlevée et vous n’avez pas le choix : pour la récupérer, il faudra s’enfoncer au plus profond de cet univers mystérieux. Chaque niveau est généré de manière procédurale, changeant les lieux et les objets. Des PNJ grotesques et des monstres prenant l’apparence d’objets du décor vous y attendront – il faudra découvrir par vous-mêmes le fonctionnement de ce monde des plus bizarres. Difficile d’expliquer ce qu’il s’y passe avec des mots, alors regardez plutôt le trailer ci-dessous :

Chelou, hein ? Si vous avez l’estomac bien accroché et que vous êtes amateur de bizarrerie, Golden Light est disponible dès aujourd’hui en accès anticipé sur Steam pour environ 10€. Il devrait sortir en version finale d’ici 2021.