InXile Entertainment (Wasteland, The Bard’s Tale) vient d’annoncer Frostpoint, un FPS multijoueur en VR qui mélange PvP et PvE jusqu’à 20 joueurs. Vous pouvez découvrir le trailer ci-dessous. Deux équipes s’affrontent au milieu d’aliens fluos sur 4 cartes différentes. Il n’existe pas de système de classe, vous pouvez choisir votre équipement dans une armurerie disponible au début de la partie. Deux modes de jeu sont prévus : TDM et Domination en 10vs10. Ah, et il y aura des bots à la sortie. Ça tombe bien vu la gueule du multijoueur en VR. Il n’y a que Pavlov et Onward qui s’en sortent correctement. Pas de date de sortie pour le moment, mais ce sera disponible chez Steam, Oculus et Vive. Encore un futur bide !