On en parlait en septembre 2019, Land of War: The Beginning est un petit FPS indépendant qui se concentre sur la défense de la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. Un théâtre un petit peu différent. Pour rappel, la campagne solo vous permettra d’incarner Piotr Kowalski lors de plusieurs batailles historiques entre 1939 et 1944. Aujourd’hui, le studio, MS Games, partage la première vidéo de gameplay. C’est toujours en alpha, et pour l’instant ça rappelle les pires heures de Medal of Honor. En dehors du cadre original, je ne sais pas s’il y aura grand chose à sauver. Une page Steam est déjà disponible.