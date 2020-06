Escape From Tarkov : la prochaine carte, Streets of Tarkov, se dévoile en vidéo

Le studio Battlestate Games nous dévoile en vidéo Streets of Tarkov, la prochaine carte. Comme son nom l’indique, celle-ci vous emmènera hors des zones industrielles ou des forêts pour vous faire découvrir les rues de la grande ville de Tarkov. Nous vous en parlions déjà il y a quelques mois, mentionnant le fait que le studio vantait cette carte comme étant la plus grande et la plus ambitieuse réalisée jusque-là. Propos réitéré lors du PC Gaming Show par Nikita Buyanov, chief operating officer chez Battlestate Games, ajoutant qu’il y aura énormément de terrains et de bâtiments explorables. Mais il n’y a toujours aucune date de sortie pour le moment.