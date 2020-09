On savait depuis quelques semaines que EA Play, l’abonnement au catalogue d’Electronic Arts, allait rejoindre le Xbox Games Pass. Microsoft vient de confirmer la date : ce sera au mois de décembre sur PC, et un peu plus tôt pour les consoleux, le 10 novembre. Vous allez donc pouvoir jouer à…euh… Battlefield, Les Sims ou Titanfall 2. Des jeux que vous pouvez maintenant trouver à 2 ou 3€ pendant les soldes ou dans les bacs à la Fnac. Ne prenez donc pas un abonnement au Xbox Games Pass juste pour ça.