Hyperstrange, les développeurs d’Elderborn et de Postal: Brain Damaged, ont annoncé il y a quelques jours CROSSBOW: Bloodnight. C’est un petit projet sur lequel ils bossent à côté, qui s’inspire fortement de Devil Daggers. On est passé un peu à côté, mais c’est disponible sur Steam depuis le 24 septembre pour 2€. Et vu la gueule du truc, c’est peut-être encore trop. Comme vous pouvez l’observer sur la vidéo de gameplay ci-dessous, CROSSBOW: Bloodnight propose des affrontements en arène avec comme seul arme, une arbalète. Bien évidemment, elle propose quelques variations. C’est du scoring à la con où vous tournez en rond en essayant de survivre le plus longtemps possible.