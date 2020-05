Tout juste sorti cette semaine, Deep Rock Galactic va continuer de recevoir du contenu gratuit et ce au moins jusqu’à la fin de l’année. C’est en tout cas ce que déclarent les développeurs dans un billet publié sur Steam aujourd’hui.

Ainsi, une première mise à jour devrait arriver d’ici le mois de juin et ajouter trois nouveaux types de missions secondaires, une nouvelle bière, de nouveaux décors dans les grottes, etc. Une seconde mise à jour, plus importante, est prévue pour l’automne et apportera deux nouveaux types de missions principales, des cosmétiques et des choses encore non annoncées. Enfin, une dernière mise à jour prévue pour la fin de l’année amènera deux nouveaux biomes, de nouveaux ennemis et encore des choses non annoncées.

Deep Rock Galactic est toujours disponible à 29,99€ sur Steam. Vous pouvez retrouver notre test ici.