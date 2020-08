Atomic Heart vient de publier une vidéo de gameplay, visible ci-dessous, de 7 minutes. On peut y découvrir quelques séquences de combats face à des plantes volantes dans ce qui ressemble être une grosse serre futuriste. Après quelques minutes de balade, vous pouvez assister à un combat face un mini-boss. Pas d’armes à feu, mais uniquement du corps-à-corps pour cette séquence. Ça semble toujours aussi bizarre et plutôt sympathique dans sa direction artistique. Chose étonnante, la musique du trailer est composée par Mick Gordon. Selon la description de la vidéo, le titre est maintenant prévu pour 2021. Pour rappel, une page Steam est déjà disponible et les précommandes sont ouvertes depuis fin 2018.