3D Realms a annoncé sur Twitter la conférence Realms Deep 2020 qui aura lieu le 5 et 6 septembre prochain. Elle sera focalisée sur les rétro FPS et donnera des nouvelles de nombreux titres déjà traités en ces pages. Pèle-mêle : ULTRAKILL, Ion Fury, Gloomwood, HROT, AMID EVIL, WRATH: Aeons of Ruin, Prodeus, Maximum Action, Hell Hunt, etc. On y verra également de nouveaux projets non-annoncés par 3DRealms et Running With Scissors (développeurs de Postal) entre autres. Côté invités, les organisateurs ont réussi à faire venir d’anciennes gloires du FPS comme Tim Willits, Cliffy B ou le soyeux John Romero qui auront probablement des choses très intéressantes à raconter.

Vous trouverez plus d’informations sur le site officiel du Realms Deep 2020. Rendez-vous est donc pris pour cet événement, que certains qualifient de Boomer Con, les 5 et 6 septembre de 20h à 1h du matin sur la chaîne Twitch de 3D Realms.