Découvrez GRAVEN, un immersive sim inspiré par Hexen

L’éditeur 3D Realms a dévoilé son nouveau projet lors de la conférence Realms Deep 2020 : il s’agit de GRAVEN, un rétro FPS/immersive sim inspiré par Hexen et développé par Slipgate Ironworks (Rise of the Triads 2013). Dans un univers Dark Fantasy, vous incarnez un mage en exil bien décidé à lutter contre les forces du mal… ou quelque chose comme ça. Quoi qu’il en soit le jeu proposera, en solo ou en coop’, d’affronter plein de méchants à l’aide de pouvoirs magiques et d’armes mortelles. En bon immersive sim, le jeu proposera une interaction poussée avec le décor et laissera une certaine liberté dans la façon d’aborder les situations.

Vous pouvez retrouver un trailer et une vidéo de 30 minutes de gameplay ci-dessous :

Au vu de ce qui est présenté, on peut dire que c’est un FPS pour boomer qui a l’air aussi ambitieux qu’alléchant. GRAVEN devrait sortir en 2021 sur Steam.