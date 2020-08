Un petit patch, mais qui à mon goût mérite une news. Counter-Strike: Global Offensive affichera maintenant les joueurs en groupe sur le tableau des scores à la fin d’une partie. Assez pratique dans certaines situations lorsque vous décidez de regardez une demo plus tard ou pour comprendre pourquoi un couple de joueurs est inséparable sur le bombsite B. Toujours dans la qualité de vie, le temps d’attente affiché pour un match est dorénavant spécifique de la région dans laquelle vous êtes. Cela devrait donc être un peu plus réaliste si vous hésitez à faire un passage aux toilettes. Le changelog est visible à cette adresse.

Release Notes for today are up. End of match scoreboard will now display which players were playing as a party when Skill Groups are revealed and more: https://t.co/hNulcqtJdd

— CS:GO (@CSGO) August 18, 2020