Dans une nouvelle note de blog, les développeurs de Beyond the Wire, le FPS WWI, dévoilent les armes qui seront disponibles à la sortie en accès anticipé. Vous pouvez donc découvrir, dans les deux vidéos ci-dessous, l’arsenal disponible côté français et allemand. Pour finir quelques images de l’artillerie, du gaz moutarde ou encore des fumigènes. Il sera possible de les demander par radio, probablement via le chef d’escouade.