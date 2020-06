C’est depuis la page Microsoft Store que nous apprenons la date de sortie de Crysis Remastered qui arrivera donc sur PC le 23 juillet prochain. Ou deux jours plus tôt, si vous le précommandez. C’est aussi l’occasion de découvrir un premier trailer et quelques images. Et ce n’est pas aussi impressionnant qu’on pouvait l’espérer.

Le jeu sera dévoilé plus en détail demain à 18h sur YouTube. Pour rappel, Crysis Remastered ne contiendra que le jeu original.