Depuis ce matin, le nouveau patch pour Call of Duty: Modern Warfare est sorti. Pour un poids de près de 32 Go quelque soit le support, il va encore faire pleurer ceux qui ne sont pas en fibre ou qui mettront à jour plus tard dans la journée leur jeu. Ce patch est valable aussi bien pour les possesseurs du jeu complet que pour ceux ayant Call of duty: Warzone .

Que peuvent bien apporter ces dizaines de Gigaoctets de données ? Tout d’abord des nerfs qui étaient attendus pour la mp5 et la grau, vient ensuite l’arrivée d’un nouveau fusil de sniper de calibre 50 le nommé Rytec AMR. Ce nouveau fusil est semi-automatique et anti-matériel, il sera déblocable soit en achetant un bundle avec de vrai sous soit en réalisant un challenge de 3 frags avec quickscope par match sur un total de 15 parties.

Le patch apporte aussi un nouvel opérateur ainsi qu’une nouvelle carte qui fait partie de la playlist en cours. La carte nommée Cheshire Park, vous emmènera promener dans un jardin pittoresque ainsi qu’un conservatoire où les combats se feront de porte à porte. Concernant l’opérateur, comme à l’accoutumée il vous faudra payer en cod points, c’est-à-dire avec des sous réels. Un nouveau mode de jeu fait temporairement son apparition, Equipe défensive, qui est une variante du capture de drapeau.

Concernant Call of Duty: Warzone ; les instances passent à 200 joueurs uniquement pour les parties en squad. Un nouveau gadget fait son apparition, la lunette d’éclaireur. Cette dernière vous permettra de repérer l’ennemi de loin, sans le désavantage du reflet qui révèle votre position lors de son utilisation.

Un nouveau type de contrat, fait lui aussi son apparition. Nommé Course au ravitaillement, il vous permettra d’acheter à moindre coûts vos équipements mais uniquement dans un temps imparti et sur la plus proche station d’achat. Autant dire que cela va être un bazar autour des zones d’achats.

Et si vous voulez encore plus de fun, un mode Juggernaut Royal fait lui aussi son apparition.

Si vous voulez l’intégralité du patch note, il est disponible ici.