De l’autre côté de l’Océan Atlantique et plus précisément aux États-Unis, l’armée américaine investit de plus en plus l’e-sport. Par exemple, elle était cette année l’un des sponsors de la Dreamhack Anaheim, où se déroulait une compétition Counter-Strike. Elle possède même sa propre chaîne Twitch, où elle réalise des concours qui renvoient, l’air de rien, vers une page de recrutement. On pourrait bien évidemment aussi parler d’America’s Army, sorti en 2002, qui était un FPS édité et développé par l’U.S Army. C’est aussi le cas au Canada : l’armée canadienne était présente à la Dreamhack Montréal en 2019. En Europe, l’armée allemande avait posé ses bottes à la Gamescom 2019. L’objectif est simple : recruter des jeunes passionnés de FPS pour tuer tuer tuer.

Mais est-ce une bonne idée de chercher à recruter des commandos ZQSD formés à Counter-Strike ou Call of Duty ? Pas vraiment selon Brad Bushman, qui a publié une étude en 2019 dans Aggressive Behavior.

Selon lui, la majorité des FPS entraîne à tirer dans la tête, une cible beaucoup plus petite par rapport au reste du corps. Alors, que dans la réalité, on entraîne plutôt à tirer au niveau du torse. Dans son étude, 287 personnes ont tiré 12 coups (avec un pistolet d’airsoft) sur une cible après avoir joué 20 minutes à un FPS qui récompense le headshot, un FPS non-violent (comme Halo) ou un non-FPS. Dans l’étude les jeux utilisés étaient les suivants : Resident Evil: The Darkside Chronicles (FPS), Le mini jeu de tir sur Wii Play (FPS non-violent) et Super Mario Galaxy (non-FPS). Les résultats sont clairs : les joueurs de FPS visent plus souvent la tête que le torse. Il préconise donc d’utiliser des FPS qui ne favorise pas le tir à la tête pour l’entraînement des soldats ou officiers de police. Des jeux comme Counter-Strike ou Call of Duty, sont, selon lui, de mauvais outils d’entraînement au tir qui et apportent de mauvais réflexes.

Bien évidemment, cette étude présente des limites : les armes utilisées étaient factices et on ne savait pas si les sujets avaient déjà joué au jeu auparavant. Finalement, la seule chose plus ou moins claire était que les personnes ayant joué à un FPS pendant 20 minutes semblent viser la tête plutôt que le torse. Enfin, pour éviter toute confusion, l’auteur précise que cette étude ne signifie pas du tout qu’un joueur de FPS tirera plus facilement avec une arme sur quelqu’un. Notez que me faire jouer 20 min à Wii Play serait synonyme de me tirer une balle dans ma propre tête.

À gauche : le joueur de FPS. À droite : le joueur de non-FPS (ou console)

Bref : recrutez les jeunes sur Twitch si vous voulez, mais entraînez-les sur autre chose que Call of Duty ! Par exemple, l’armée française utilise Spartacus.

Je pourrais écrire une conclusion inspirée façon Grand Journaliste Engagé pour débattre de la présence de l’armée dans les salons de jeux vidéo ou sur Twitch. Mais honnêtement, j’en ai vraiment rien à faire et la question ne m’intéresse pas. Je vous laisse en débattre ici ou sur Twitter. Je trouvais simplement cette étude rigolote et en relation avec l’actualité.