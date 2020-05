Nine to Five lancera son alpha privée le 4 juin et montre du gameplay

Nine to Five a désormais une date pour son alpha privée qui démarrera donc le 4 juin prochain et devrait durer quatre semaines. Vous avez d’ailleurs encore jusqu’au 1 juin pour vous y inscrire si jamais ça vous tente. Malgré plusieurs vidéos expliquant le principe du jeu, Nine to Five paraissait toujours aussi étrange, d’autant plus que nous n’avions toujours pas vu de gameplay. C’est maintenant chose faite avec une courte vidéo d’environ quatre minutes visible ci-dessous :

Si le principe des trois équipes de trois joueurs s’affrontant sur une même carte est originale, difficile de dire si cela rendra le jeu intéressant pour autant. Pour l’instant, nous savons que Nine to Five proposera des armes amusantes, réactives et crédibles, une seule vie par round et un univers réaliste, loin de la science-fiction. En terme de réalisme, les développeurs déclarent que le jeu se rapproche plus d’un Rainbow Six Siege que d’un Arma 3. Esthétiquement, ce n’est pas moche même si les couleurs désaturées ne plairont pas à tout le monde.

Pour rappel, Nine To Five propose à trois équipes de trois joueurs de s’affronter. Sur une carte avec des objectifs qui varient en fonction des parties, le premier round demande par exemple aux trois équipes de récupérer trois éléments de renseignements. L’équipe gagnante affrontera ensuite les deux autres, qui pourront s’allier pour la vaincre… ou se trahir. Enfin, l’ultime round demandera à une équipe de s’échapper de la carte tandis que les autres tenteront de l’en empêcher. Si cela vous semble flou, c’est normal. Mais pas d’inquiètude, nous vous décrivions plus en détail le déroulement d’une partie dans un article précédent.

Nine to Five, qui n’a pas encore de date de sortie, sera un F2P garanti sans élément pay to win.