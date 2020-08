Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades (ou H3VR) vient de publier une nouvelle mise à jour sur sa branche alpha. Pour y accéder, il suffit de rejoindre le programme “Alpha 1” sous l’onglet bêta dans les propriétés du jeu sur Steam. Une mise à jour qui devrait faire plaisir à nos amis russophiles puisqu’elle ajoute 3 nouvelles armes made in Russia : SR-3M, PL-14 et GSh-18. Notez que comme d’habitude, l’alpha devrait évoluer à plusieurs reprises (et donc ajouter pleins d’armes) avant le déploiement sur la branche live d’H3VR. Comme d’habitude, vous pouvez retrouver le changelog à cette adresse ou sur la vidéo ci-dessous :