Apex Legends débarquera sur Steam cet automne et proposera du crossplay

Des informations concernant Apex Legends ont été dévoilées lors de l’événement EA Play Live. Entre l’annonce de la sortie du jeu sur Nintendo Switch et son arrivée sur Steam, le tout pour cet automne, il semblait impensable que le titre ne soit alors pas jouable en crossplay entre toutes les plateformes sur lesquelles il est ou sera disponible. Ce sera donc possible à partir de cet automne également. Les joueurs fous qui achèteront le jeu sur Switch auront alors le plaisir de découvrir la joie de faire des parties contre des joueurs PC. Ils pourront au moins combattre à armes égales contre les autres joueurs consoles.

De plus, on apprend que le prochain événement en jeu nommé Lost Treasures débutera ce mardi 23 juin. La page officielle du jeu détaille toutes les nouveautés qu’il apportera comme le retour d’un ancien mode de jeu temporaire mais légèrement modifié nommé Armed and Dangerous Evolved, l’ajout d’une balise de réapparition mobile ou encore de nouveaux cosmétiques.