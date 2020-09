Frictional Games l’annonce sur son site, le code source des premiers Amnesia — The Dark Descent et A Machine For Pigs — est désormais proposé en licence libre (GPLv3). Attention, cela ne veut pas dire que les jeux deviennent gratuits pour autant. L’initiative des développeurs est plus destinée aux apprentis game designer qui pourront maintenant étudier en détail le fonctionnement du moteur du jeu. La saga Amnesia a déjà reçu beaucoup de mods de la part de la communauté et les développeurs ont hâte de découvrir ce qu’elle fera de ce code source. Si le moteur est bien évidemment daté, il propose tout de même (nous ne vous ferons pas l’affront de traduire ces termes techniques) :

Shadow mapping with soft edges.

Realtime visibility culling system that also works for dynamic objects.

Automatic render batch system of static objects.

Deferred shading system.

A full editor with lots of interesting feature that such as picking algorithms and view fitting.

Very simple state machine AI that still gives rise to fairly interesting and intelligent agents.

Fairly advanced system for physics sounds.

Physics based interaction system.

Own sound system implemented using OpenAL.

Rappelons que le prochain opus de la saga, Amnesia: Rebirth, sortira le 20 octobre 2020.