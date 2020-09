Selon nos confrères de PCGamer, qui ont eu l’occasion de discuter avec Croteam, la suite de The Talos Principle est toujours dans les cartons. Ils étaient trop occupés sur Serious Sam 4 (qui sort demain d’ailleurs). Pour rappel, ce n’est pas nouveau, puisque déjà en 2016 le studio annonçait qu’une suite “sortirait un jour”. Si vous n’avez pas bonne mémoire, The Talos Principle c’est beaucoup moins de monstres que Serious Sam et plus de puzzles :