Les développeurs d’Ironsight, une sorte de free-to-play à la sauce Call of Duty, viennent d’annoncer qu’ils fermeront définitivement les serveurs le 10 août prochain. À l’origine développé par Wiple Games et édité par Gamigo, le jeu va passer entièrement entre les mains de Wiple Games à partir du 15 août. Ce n’est donc pas très clair si la situation est temporaire ou non sans le soutien financier de l’éditeur. En tout cas, du côté de Gamigo, ils fermeront serveurs, sites et forums. Le jeu rassemble actuellement 400-600 joueurs.

J’ai une petite larme pour le RP allemand de chez Gamigo qui m’envoyait chaque semaine une proposition pour un compte premium. Ou encore à l’occasion de la Gamescom 2019, où j’ai eu la chance de jouer à la version finale d’Ironsight sur un PC portable contre des bots sous le regard de 3 gros allemands.