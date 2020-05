Après Halo: Reach, Halo: CE Anniversary et Halo 2 Anniversary, ça sera logiquement au tour de Halo 3 et Halo 3: ODST d’avoir bientôt droit à leur remaster sur PC. En effet, confinement ou pas, les développeurs de 343 Industries ne chaument pas et dévoilent quelques images dans un article publié cette semaine. D’abord quelques images de leur installation à la maison, dont quelques photos pour le moins… troublantes.

Plus bas dans l’article, nous en apprenons davantage sur l’avancement du développement de plusieurs mécaniques de la saga comme Forge (l’éditeur de niveau), un système d’expérience, des corrections de bugs, etc.

Enfin, nous pouvons découvrir les premières images des remasters de Halo 3 et de Halo 3: ODST, visibles ci-dessous :

Bienvenus en 2007. Les développeurs précisent que, si tout va bien, Halo 2 Anniversary devrait bientôt arriver sur PC. Ils pourront alors davantage se mettre à travailler sur Halo 3 et de Halo 3: ODST.