Après avoir dévoilé leur contenu début avril, les sessions de tests de Halo 2 et Halo 2 Anniversary devraient débuter dans la journée. C’est ce qu’indique en tout cas le community manager de 343 Industries sur Twitter ce matin. Pour rappel, pour pouvoir y participer il faut faire partie du Halo Insider Program. Si vous êtes sélectionné, vous recevrez ensuite une notification directement sur le site. Le tout est entièrement gratuit.

PSA: All Ring 3 blockers have been resolved at this time for Halo 2 and Halo 2: Anniversary flighting to begin on Friday, 4/17. We will let folks know when buttons are being pressed for invites to roll out. Stay tuned to get tactical Marines!

— Tyler “Postums” Davis (@343Postums) April 16, 2020