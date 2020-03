Halo: Combat Evolved Anniversary est disponible, là, tout de suite, maintenant. Un petit peu par surprise, puisqu’il était encore en test il y a quelques jours et que de nombreux soucis techniques persistaient. On est vraiment content à la rédaction de se taper un test d’Halo en plein mois de mars alors que Doom Eternal et Half-Life: Alyx sont en approche. Pour rappel, le jeu fait parti de la Master Chief Collection disponible sur Steam mais vous pouvez aussi acheter seulement Combat Evolved. Dans les deux cas, on le déconseille.