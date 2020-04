PUBG : Vikendi jouable dans sa nouvelle version sur les serveurs de tests

La saison 7 de PUBG ne sortira officiellement que le 22 avril, mais elle est déjà disponible sur les serveurs de tests. Pour l’occasion, elle se dote d’un patch note détaillé que vous pouvez lire ici. La vidéo accompagnant l’annonce précise également les changements les plus importants apportés à Vikendi.

Pour commencer, des trains et plusieurs itinéraires permettant de se déplacer à travers la carte ont été ajoutés. Une ligne de train importante s’étend tout autour de Vikendi, avec six voies connectées vers les zones intérieures de l’île. Les trains s’arrêtent temporairement dans les différentes gares de la carte. Dino park fait également peau neuve et devient Dinoland, avec plusieurs boutiques abandonnées et un musée.

L’enneigement a aussi été réduit, plus particulièrement dans le sud de l’île. De ce fait, les motoneiges ont été retirées et sont remplacées par des motos et side-car. À noter que la météo alternera dorénavant entre ensoleillement et nuageux. La version nuit devrait revenir très bientôt. Plus brièvement, notons que :

Enfin, si cette mise à jour voit l’apparition d’une nouvelle arme, le Mosin-Nagant, les développeurs en profitent pour apporter quelques précisions concernant l’ajout de nouvelles armes :

Nous savons que le choix des armes est important pour vous, mais il y a aussi le problème qu’il y ait finalement trop de choix, surtout quand certaines armes restent les choix les plus populaires par rapport au reste. Nous voulons continuer à ajouter de nouvelles armes au jeu, mais à un moment donné, trouver l’arme exacte que vous souhaitez risquerait de devenir pénible. À mesure que la liste globale s’allonge, le maintien de l’équilibrage deviendrait également plus difficile. Dans cette éventualité, nous avons décidé de tester l’idée des armes à statistiques partagées. Par exemple, le Mosin-Nagant est un Kar98k. Les statistiques, les pièces jointes, les munitions, etc. sont toutes directement copiées à partir du Kar98k, mais le Mosin aura son propre look et son. Le fusil de sniper Mosin-Nagant a été ajouté à Vikendi et Erangel.

L’espoir ici est de pouvoir donner plus de choix d’armes sans diminuer la disponibilité des armes que vous aimez utiliser. Mais nous savons qu’un choix comme celui-ci pourrait rencontrer des sentiments mitigés. Est-ce que plus d’armes dans le jeu est une bonne chose, même si certaines partagent des statistiques, ou devrions-nous être plus sélectifs avec ce que nous ajoutons et nous assurer que toutes les armes sont uniques ? Le Mosin est codé individuellement, nous pourrions donc toujours ajuster ses statistiques à l’avenir pour le rendre unique, mais nous aimerions au moins tester cette idée en premier.