PUBG date sa saison 7 et le retour de Vikendi

Après une mise à jour à l’occasion du 1er avril, invitant les joueurs à se déguiser en personnages d’heroic-fantasy, PUBG vient de dévoiler la saison 7 du jeu. C’est prévu pour le 22 avril prochain sur PC et, comme on le savait déjà, cette nouvelle saison marquera surtout le retour de Vikendi. Pour rappel, cette dernière nous revient quelque peu modifiée avec des trains utilisables à différents endroits de la carte, une refonte du parc Dinoland, moins de neige, etc. Nul doute que nous aurons davantage d’information dans les semaines à venir. En attendant, vous pouvez prendre les paris sur les possibilités d’un futur costume de dinosaure dans PUBG :