En juin dernier, PUBG annonçait ouvrir un nouveau studio, Striking Distance, avec à sa tête Glen Schofield. Un ancien de chez Visceral Games et Sledgehammer où il a respectivement travaillé sur Dead Space et Call of Duty. Ce nouveau studio a pour mission de développer une expérience narrative dans l’univers de PUBG. Dans une interview avec Escapist Magazine, Glen précise à nouveau que, bien que le jeu soit dans l’univers du battle royale de Brendan Greene, ce n’est pas du tout PUBG 2 mais bien un jeu solo dans son univers.

Sans dévoiler trop de détails, il définie le projet comme un jeu d’action à l’image de Dead Space, Call of Duty ou Lord of the Rings. Il précise aussi qu’il a une expérience créative totalement libre avec PUBG Corp. Encore loin d’être terminé, il faudra patienter pour avoir plus d’informations et des images.