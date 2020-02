Notre éditeur français réalise actuellement beaucoup de changements pour remonter la pente et oublier son année 2019 désastreuse : changement à la tête de l’équipe créative, annulation d’un Destiny-like, et bousculade dans le calendrier des sorties 2020-2021.

Mais vous savez, au lieu de faire de bons jeux pour gagner de l’argent, il y a aussi des solutions plus simples : comme faire du free-to-play mobile. Activision possède King (Candy Crush), Tencent possède Supercell (Clash of Clans) et Electronic Arts possède PopCap Games (Plants vs Zombies). Un peu jaloux, Yves Guillemot a décidé d’acquérir 75% de Kolibri Games, un studio allemand spécialisé dans le idle/clicker game, vous savez ces free-to-play où vous n’avez rien à faire sauf appuyer quelque part de temps en temps (1,2).

Difficile d’en vouloir à Ubisoft. Clash of Clans, c’est 727 millions de dollars en 2019 et Candy Crush, 500 millions.