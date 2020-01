Après les échecs de The Division 2 et Ghost Recon Breakpoint, Ubisoft avait annoncé entreprendre de nombreux changements en interne, déjà en repoussant la sortie de plusieurs licences dont Rainbow Six Quarantine puis en annulant un projet de Destiny-like. Que voulez-vous, le shoot and loot ne semble plus avoir la cote chez l’éditeur français. Selon nos confrères de Video Games Chronicle, d’autres modifications ont eu lieu du côté de l’équipe éditoriale centrale, qui regroupe une centaine de game designers et producteurs à Paris. C’est un petit peu le noyau dur qui contrôle tout ce qui sort d’Ubisoft. En particulier, c’est le patron, Serge Hascoet, qui avait le dernier mot sur chaque décision.

Néanmoins, cela ne devrait être plus le cas, puisqu’Ubisoft promet dorénavant plus de “flexibilité“. Par exemple, en donnant plus d’autonomie aux autres directeurs créatifs, histoire d’être capables de dire à Serge : “Écoute, j’en ai ras le cul de tes tours à escalader un peu partout“. Dans les faits, les sept vice-présidents auront chacun une franchise dans les mains. Serge Hascoet et Yves Guillemot jetteront uniquement un œil à certaines étapes essentielles.